Tuttosport - Milan, possibile turnover per Piatek in vista della Coppa Italia: Cutrone c'è... e scalpita

Rino Gattuso ci sta pensando: Piatek in panchina contro l'Empoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico rossonero, in vista dell'andata delle semifinali di Coppa Italia con la Lazio (gara in programma martedì allo stadio Olimpico), potrebbe concedere un turno di riposo al polacco. In fondo,al suo posto giocherebbe un certo Cutrone, mica l'ultimo arrivato.

FIDUCIA - Il giovane bomber rossonero scalpita. E i 20 minuti giocati a Bergamo confermano che ha assorbito senza rancore ma con grande spirito costruttivo l'arrivo del “Pistolero”. Rino, dunque, può fidarsi di Patrick. È vero, al momento Piatek sembra di un'altra categoria, ma il giovane collega si è calato con rabbia (positiva, d'intende) e determinazione nel ruolo di vice. Cutrone è intenzionato a sfruttare ogni singolo minuto che l'allenatore gli concederà per dimostrare le sue qualità e la sua professionalità.

TITOLARE O NO? - La sensazione è che Piatek partirà dal primo minuto anche contro l'Empoli, con il collega pronto a subentrare appena la partita lo permetterà (come a Bergamo). Anche perché il tempo per recuperare, in vista della Coppa Italia, c'è tutto. Ma l'ipotesi Cutrone dal primo minuto non è da escludere.