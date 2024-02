Tuttosport - Milan, primo ostacolo per il nuovo stadio: ecco il referendum. Le parole del sindaco Squeri

Si sapeva che ci sarebbero stati diversi ostacoli da superare per arrivare alla costruzione del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese e il primo è già arrivato: ieri mattina, infatti, il Comitato No Stadio, composto da cittadini del comune a sud di Milano, ha presentato la richiesta di un referendum consultivo in merito al progetto del club di via Aldo Rossi.

IL QUESITO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che riporta il testo della domanda che i i promotori intendono sottoporre a tutti gli abitanti di San Donato: "Volete voi, cittadine e cittadini di San Donato Milanese, che sul territorio comunale di San Donato Milanese venga realizzato un intervento a carattere sportivo e commerciale che includa l’insediamento di un nuovo stadio di calcio?". Il quesito, sostenuto da centoventi firme autenticate, è stato già depositato presso il Comune.

LE PAROLE DEL SINDACO - Questo il commento del sindaco Francesco Squeri: "Siamo di fronte a una scelta importantissima ed è giusto che la popolazione possa esprimersi. Non a caso tra i sottoscrittori della proposta referendaria vi sono anche cittadini e cittadine che non hanno ancora maturato una posizione netta, a favore o meno, sullo stadio". Già durante la conferenza stampa del primo cittadino di qualche giorno fa sono emersi alcuni nodi fondamentali: viabilità, trasporti, mobilità e parcheggi soprattutto in occasione delle partite infrasettimanali in concomitanza col deflusso di quasi 20mila lavoratori dagli uffici della zona.