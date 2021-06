Tuttosport - Milan, pronta l'offerta per Adli: prima il sì del giocatore, ma c'è l'ostacolo Marsiglia

Il Milan è in pressing su Amine Adli, giovane talento di proprietà del Tolosa. Otto gol e sette assist nell’ultima stagione: il francese si è messo in bella mostra in Ligue 2, attirando l’interesse dei club europei. I rossoneri sono fiduciosi, ma c’è un ostacolo da superare: si tratta, come riporta Tuttosport, dell’Olympique Marsiglia, altra squadra interessata al giocatore classe 2000.

IN ATTESA - Il Milan - così come l’OM - ha già avuto dei contatti con l’entourage di Adli e ora aspetta una risposta entro la fine della settimana. Una volta ottenuto il sì dell’attaccante, si cercherà una soluzione con il Tolosa. L’idea di Maldini e Massara è quella di offrire circa 5 milioni di euro più 2 di bonus, per arrivare così a 7 milioni, proposta che si avvicina moltissimo alle richieste della società francese (8 milioni).

SIMPATIA PER L’OM - Dicevamo dell’ostacolo Marsiglia. Il Milan sarebbe una grande opportunità per Adli, ma l’ipotesi Olympique, squadra per cui simpatizzava da ragazzino, è da tenere in grande considerazione. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, come detto, aspettano un segnale - positivo o negativo - nel giro di giochi giorni.