Tuttosport - Milan, proposto Frattesi se salta Renato Sanches: costa 30 milioni

Il Milan deve ancora prendere il sostituto di Franck Kessie. Da mesi l'obiettivo numero uno per il centrocampo è Renato Sanches, sul quale però c'è anche il PSG. Il portoghese deve ancora prendere una decisione, ma ovviamente in via Aldo Rossi non possono farsi trovare impreparati e per questo stanno valutando anche delle piste alternative. Una di queste porta a Douglas Luiz dell’Aston Villa, anche se nelle ultime settimane sembra essere raffreddata. Nelle ultime ore, è emerso invece un nome nuovo per il centrocampo rossonero, vale a dire quello di Davide Frattesi.

NUOVO NOME - Lo riferisce Tuttosport che spiega che il suo profilo è venuto fuori ieri pomeriggio a Casa Milan dove si è presentato il suo agente Giuseppe Riso per incontrare Paolo Maldini e Frederic Massara: gli argomenti principali di questo summit sono stati il futuro in prestito di Daniel Maldini e il rinnovo con adeguamento del contratto di Sandro Tonali, ma nella chiacchierata è uscito anche il nome di Frattesi che potrebbe diventare un obiettivo di mercato del Milan nel caso in cui dovesse saltare l'arrivo di Renato Sanches.

NESSUNA TRATTATIVA - Per il momento non c'è nessuna trattativa, si è trattato solo di uno scenario emerso nei colloqui di ieri in via Aldo Rossi. Frattesi, che viene valutato 30 milioni di euro dal Sassuolo, è da tempo nel mirino della Roma, anche se al momento l'affare è in stallo in quanto i giallorossi ritengono troppo alta la richiesta dei neroverdi. Se Renato Sanches dovesse dire di no, allora il Milan potrebbe avviare anche lui i contatti con il club emiliano e provare a trovare un accordo.