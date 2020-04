Tuttosport - Milan, Rangnick chiede un rinforzo per reparto: da Meret e Tonali a N’Dicka e Werner

Se Ralf Rangnick dovesse come sembra arrivare al Milan, cercherà di imporre la sua filosofia e la sua strategia e dunque punterà soprattutto sui giovani: il tedesco sfrutterà ovviamente quelli già presenti in rosa e poi ne chiederà anche altri. In particolare, il "Professore" ne vuole uno per reparto, partendo da Alex Meret, primo obiettivo per la porta in caso di partenza di Gigio Donnarumma (in corsa resta anche Musso dell'Udinese).

TRA ITALIA E BUNDESLIGA - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che per la difesa il primo nome della lista di Rangnick è quello di Evan N’Dicka, 20enne centrale francese di origini camerunensi cresciuto nell’Auxerre e da due stagioni all’Eintracht Francoforte. I rossoneri stanno poi monitorando da tempo anche Ajer del Celtic e Koch del Friburgo. A centrocampo, invece, il sogno del tedesco è Sandro Tonali, su cui però c'è la concorrenza di tante squadre.

GRANDE INVESTIMENTO - Per quanto riguarda l'attacco, infine, oltre all'ipotesi Arkadiusz Milik che resta sempre calda, attenzione a Timo Werner, 24enne attaccante del Lipsia che Rangnick conosce benissimo visto che lo ha portato lui nella formazione tedesca. Per arrivare a lui servirebbe un investimento importante visto che si parla di 50 milioni di euro, ma si tratta certamente di un grande centravanti da cui ripartire.