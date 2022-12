Tuttosport - Milan, Rebic tra presente e futuro: il croato si gioca tanto nei prossimi mesi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Terminato il Mondiale, manca sempre meno alla ripresa del campionato. In casa rossonera, a tenere banco è la situazione dell'attacco dove, in attesa del ritorno dalle vacanze di Olivier Giroud, Stefano Pioli ha a disposizione praticamente solo Ante Rebic come centravanti: Zlatan Ibrahimovic sta infatti ancora recuperando dall'operazione al ginocchio, mentre durante il ritiro in Dubai Divock Origi si è procurato un nuovo problema muscolare che lo terrà ai box per almeno un paio di settimane.

PRIMA PUNTA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in questo momento toccherà quindi al croato reggere le sorti dell’attacco rossonero. Rebic può giocare senza problemi da prima punta, anzi forse le sue prestazioni migliori sono arrivate proprio in quella posizione. L'ex Eintracht deve però eliminare i troppi alti e bassi che ha avuto finora in carriera: il Milan ha bisogno del miglior Ante fin da subito e non quello assente e irritante che ogni tanto si vede in campo.

FUTURO IN BILICO - In questa stagione, il croato aveva iniziato bene, ma poi il suo rendimento è calato ed è stato molto deludente. Ora serve qualcosa in più, anche perchè nei prossimi mesi Rebic si gioca anche il suo futuro al Milan: in estate, infatti, il club di via Aldo Rossi punta ad inserire almeno un attaccante nella sua rosa e Ante potrebbe essere uno dei giocatori in bilico. Solo con grandi prestazione e gol potrebbe convincere il Diavolo a puntare ancora su di lui.