Tuttosport - Milan, Rebic verso l'addio: a fine stagione verrà chiesto al suo agente di trovargli una squadra

L'avventura di Ante Rebic con la maglia del Milan è ai titoli di coda. E' questa la decisione che avrebbe maturato il club di via Aldo Rossi dopo la deludente stagione dell'attaccante croato che si era presentato a Milanello la scorsa estate in ottime condizioni, ma poi non ha quasi mai fornito prestazioni positive, se non alla prima giornata contro l'Udinese (doppietta a San Siro). Da quel giorno in poi, purtroppo, il vuoto.

CESSIONE E PLUSVALENZA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che dopo quattro anni Rebic è destinato a lasciare Milanello nonostante abbia ancora un contratto fino al 2025. Dalla sua partenza, il Milan spera di incassare qualche milione: alla chiusura del bilancio 2023 avrà un residuo di ammortamento di 2,7 milioni di euro e una cessione porterebbe una plusvalenza nei conti rossoneri. Non è invece presa in considerazione l’ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto.

LA RICHIESTA ALL'AGENTE - Ancora due partite e la stagione sportiva 2022-2023 del Milan sarà terminata, a quel punto i dirigenti del club di via Aldo Rossi contatteranno l'agente di Rebic, Fali Ramadani, al quale chiederanno di cercare una nuova squadra per il suo assistito. In casa rossonera sperano di trovare presto una soluzione per poi pensare a prendere il sostituto del croato che dopo quattro anni a Milanello ha le valige pronte ed è pronto a salutare.