Tuttosport - Milan-River Plate, due nomi sul tavolo: rossoneri su Beltran e Echeverri

Nei giorni scorsi, si è parlato di un pranzo che c'è stato settimana scorsa a Milano tra il dt rossonero Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e Jorge Pablo Brito, presidente del River Plate. L'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che durante questo incontro sono emersi in particolare due nomi che potrebbero diventare due obiettivi di mercato del Milan, vale a dire l'attaccante Lucas Beltran e il trequartista Claudio Echeverri.

NUOVO NOME PER L'ATTACCO - In vista della prossima stagione, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare ad Olivier Giroud. I nomi che circolano sono tanti, come per esempio Scamacca, Arnautovic, Firmino, Openda, Morata, Okafor, Broja, Balogun e Wahi. Ma negli ultimi giorni c'è un nuovo profilo che piace ai rossoneri, cioè Lucas Beltran, giocatore classe 2001 che ha anche passaporto italiano. Il giovane attaccante, esploso nel 2023 e autore da gennaio in poi di 8 gol in 19 gare tra campionato, Libertadores e Copa Argentina, ha un contratto con il River Plate fino al 31 dicembre 2025 e una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

GIOVANE CRACK - Ma quello di Beltran non è l'unico nome di cui si è discusso durante il pranzo tra le dirigenze di Milan e River Plate: i rossoneri hanno infatti chiesto informazioni anche su Claudio Echeverri, soprannominato "El diablito", giovanissimo trequartista che viene considerato da molti addetti ai lavori come uno dei nuovi crack del calcio argentino. Essendo un 2006, il Diavolo potrebbe valutare la possibilità di bloccarlo e valutarne il percorso di crescita nei prossimi mesi.