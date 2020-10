Tuttosport - Milan, Romagnoli di nuovo al centro della difesa: con Kjaer torna il muro rossonero

Finalmente Romagnoli. Con ogni probabilità, mister Stefano Pioli aveva programmato un reinserimento graduale del capitano per non “stressare” eccessivamente il suo polpaccio destro, quello che ha costretto il giocatore a saltare il finale della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale. Ma l’emergenza in difesa (Gabbia e Duarte sono positivi al Coronavirus, Musacchio non è ancora pronto) non lascia spazio ad attenzioni e premure varie.

COPPIA AFFIDABILE - Il Milan, dunque, potrà (e dovrà!) giocare il derby con il suo condottiero, il quale è pronto a riabbracciare il collega di reparto Simon Kjaer e formare nuovamente il “muro rossonero”. Quello che ha fatto la differenza più di una volta nello scorso campionato, sottolinea il quotidiano Tuttosport. Alessio potrà quindi contare sul supporto del collega danese, uno degli acquisti che hanno consentito al Milan di fare un salto di qualità.

TOUR DE FORCE? - Come detto, il rientro di Romagnoli non sarà graduale. Il capitano, infatti, sarà titolare nel derby e potrebbe addirittura giocare sette partite in meno di un mese se la situazione in difesa non dovesse migliorare. Insomma, un banco di prova decisamente impegnativo per il difensore, che ovviamente non si tirerà certo indietro.