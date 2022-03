Tuttosport - Milan, Romagnoli verso il forfait: contro il Napoli spazio a Kalulu con Tomori

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Oltre a Zlatan Ibrahimovic, anche Alessio Romagnoli ha lavorato ieri a parte e resta quindi in forte dubbio per il match di domenica contro il Napoli: come spiega questa mattina Tuttosport, l'infortunio muscolare rimediato dal capitano rossonero nel derby di Coppa Italia non preoccupa, ma allo stesso tempo i tempi per recuperare sono piuttosto stretti e inoltre a Milanello non c'è nessuna intenzione di rischiare un problema più grave.

SPAZIO A KALULU - Per questo motivo, con ogni probabilità, Romagnoli non farà parte dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta di Napoli. O comunque, anche se dovesse volare nel capoluogo campano con la squadra, partirebbe dalla panchina perchè in una sfida del genere in campo c'è bisogno di gente in grado di dare il 100% senza problemi. Al fianco di Fikayo Tomori, ci sarà quindi Pierre Kalulu, autore di una buona prova anche nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. I due terzini saranno invece Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra.

DUE DUBBI - Per il resto della formazione, Pioli non sembra avere grossi dubbi, se non un paio sulla trequarti: se Rafael Leao è certo di un posto, per le altre due posizioni c'è il solito ballottaggio tra Junior Messias e Alexis Saelemakers a destra, mentre in mezzo Franck Kessie sembra essere favorito su Brahim Diaz per giocare alle spalle di Olivier Giroud. A centrocampo, invece, ci sarà la coppia composta da Sandro Tonali e Ismael Bennacer.