Tuttosport - Milan, se parte Leao ecco il sostituto designato: Noah Okafor del Salisburgo

© foto di www.imagephotoagency.it

Una premessa è d'obbligo: il Milan sta facendo di tutto e continuerà a farlo per arrivare ad un accordo con Rafael Leao sul rinnovo del suo contratto che attualmente scade nel 2024. Il club rossonero è pronto a fare un ulteriore sforzo e a mettere sul piatto una nuova offerta da 7 milioni di euro, bonus compresi. A quel punto la palla passerà nelle mani del portoghese che dovrà decidere se accettarla o meno. Se dovesse rifiutare, lo scenario più probabile è la cessione nel prossimo mercato estivo, così da evitare di perderlo a zero l'anno successivo.

UNO DEI NOMI - In caso di addio, il Milan dovrà ovviamente trovare un degno sostituto e uno dei nomi che piace di più (non è l'unico) è quello di Noah Okafor, attaccante classe 2000 che i rossoneri conoscono bene visto che lo hanno incontrato due volte con il Salisburgo in questa Champions League (è andato anche in gol nella gara di andata in Austria). I tifosi milanisti potranno ammirarlo ora anche al Mondiale, dove scenderà in campo con la maglia della Svizzera.

CONCORRENZA - Okafor si sta mettendo in mostra in questa stagione, nella quale ha segnato finora 10 reti in 22 gare fra Bundesliga austriaca e Champions League. L'attaccante svizzero, che viene valutato 35-40 milioni di euro dal Salisburgo, ha attirato già l'attenzione non solo del Milan, ma anche di altri club inglesi e tedeschi. A questi si aggiunge anche l'Inter che avrebbe già chiesto informazioni sul giocatore in passato. Vedremo se questo semplice interesse si trasformerà in una trattativa vera e propria, tutto dipende innanzitutto da come andrà a finire la telenovela del rinnovo di Rafael Leao.