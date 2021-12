Tuttosport - Milan, sempre più spazio per Messias: Pioli pensa al brasiliano per il big match col Napoli

Qualità, sacrificio, concretezza. Junior Messias è un calciatore completo, perché sa giocare di sciabola e fioretto, vede la porta e sa assistere i compagni. Insomma, piedi da brasiliano e gamba da giocatore di quantità: l’ex Crotone si sta confermando anche nel Milan dopo aver fatto le prove generali in provincia. Non a caso, Stefano Pioli gli sta concedendo sempre più spazio.

Sempre incisivo e determinante

Come sottolinea Tuttosport, dalla notte di Madrid è cambiato tutto per Messias, che si è preso il Milan a suon di numeri e gol. A piccoli passi, minuto dopo minuto, Junior si è ritagliato un ruolo importante nella squadra rossonera. Con l’Udinese, giusto per non andare troppo indietro nel tempo, il suo ingresso ha cambiato la partita, garantendo brillantezza e maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva del Milan.

Titolare contro il Napoli?

Sempre in campo, sempre importante con le sue giocate: Messias ha dimostrato di essere in grado di imprimere un ritmo diverso ai suoi subentrando dalla panchina, ma adesso è arrivato il momento della titolarità. Le defezioni in attacco e il momento di appannamento di Saelemaekers e Diaz potrebbero spingere Pioli ad affidarsi a Junior nel big match con il Napoli. Lui è pronto e freme dalla voglia di prendersi anche San Siro.