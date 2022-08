Tuttosport - Milan, serve un centrocampista: da Tameze a Onyedika e Sissoko, fino all'idea Frattesi

MilanNews.it

L'infortunio di Sandro Tonali non dovrebbe cambiare i piani del Milan che deve prendere comunque un nuovo centrocampista, ma potrebbe costringere i dirigenti rossoneri ad accelerare la ricerca. Sicuramente molto dipenderà dall'esito degli esami a cui l'ex Brescia si sottoporrò domani, però intanto in via Aldo Rossi continuano a lavorare perchè un nuovo mediano serve lo stesso.

NOMI CALDI - Come riporta stamattina Tuttosport, i nomi che vengono accostati con maggiore insistenza al Milan sono quelli di Raphael Onyedika, giocatore classe 2001 del Midtjylland, Ibtahima Sissoko dello Strasburgo (classe 1997) e di Adrien Tameze, centrocampista che conosce già bene il campionato italiano visto che gioca nel Verona. Le richieste dei veneti sarebbero però piuttosto alte. Jean Onana del Bordeaux non sembra invece scaldare più di tanto i dirigenti di via Aldo Rossi.

IDEA FRATTESI - Resta poi in piedi anche l'idea Davide Frattesi del Sassuolo. La pista non è tramontata del tutto, ma è piuttosto complicata a livello di formula e potrebbe riaccendersi solo se il club neroverde dovesse abbassare le sue pretese economiche. Dopo i 35 milioni di euro investiti per Charles De Ketelaere, i rossoneri hanno a disposizione risorse limitate per prendere il centrocampista, 10-15 milioni massimo (il difensore centrale invece arriverà in prestito).