Tuttosport - Milan, servono i gol dei nuovi: per ora ha segnato solo Pulisic

Dopo un mercato estivo da protagonista, il Milan ha chiuso dieci acquisti e ha investito 130 milioni di euro. Sono arrivati soprattutto giocatori dal centrocampo in su, vale a dire Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Romero, Jovic, Okafor, Chukwueze e Pulisic (gli altri sono il portiere Sportiello e il difensore Pellegrino). Al momento, di questi l'unico ad essere andato in gol è stato l'attaccante americano arrivato a titolo definitivo dal Chelsea.

SOLO PULISIC - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che l'ex giocatore dei Blues e del Borussia Dortmund ha segnato nelle prime due giornate di campionato contro Bologna e Torino. Dalla gara contro i granata a San Siro, il contributo in zona gol da parte dei rinforzi del mercato targato Furlani e Moncada si è fermato e ad andare in gol ci hanno pensato i "soliti" Leao, Giroud e Theo Hernandez.

I GOL DEI NUOVI - E' vero che siamo solo all'inizio della stagione, ma il Milan ha bisogno il prima possibile dei gol dei nuovi arrivati, altrimenti lottare per le prime posizioni sarà davvero dura. In particolare, c'è bisogno delle reti degli attaccanti come Okafor, Jovic e Chukwueze, che domani dovrebbero avere minuti importanti contro il Cagliari. Il peso dell'attacco milanista non può essere solo sulle spalle di Leao e Giroud, ma gli acquisti estivi devono dare presto il loro contributo di gol.