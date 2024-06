Tuttosport - Milan, si complicano le piste Zirkzee e Sesko. Guirassy non convince del tutto. E così ora in pole c'è Gimenez

Chiuso il casting per la panchina, con la scelta di prendere Paulo Fonseca come sostituto di Stefano Pioli, in casa rossonera è in corso ora quello per il nuovo attaccante a cui affidare la maglia numero 9 appena lasciata libera da Olivier Giroud. E' probabile che i tempi saranno abbastanza lunghi perchè in via Aldo Rossi sanno bene che è una decisione che non si può assolutamente sbagliare.

PISTE COMPLICATE - Come riferisce stamattina Tuttosport, per settimane il nome più caldo è stato quello di Joshua Zirkzee, ma nelle ultime ore la pista si è raffreddata parecchio per due motivi: innanzitutto per le commissioni altissime chieste dal suo agente Kia Joorabchian (10-15 milioni) e poi il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Vincent Company, ha fatto sapere di voler riportare l'olandese nel club bavarese dove è cresciuto. Si è parlato poi spesso anche di Benjamin Sesko del Lipsia che però costa 65 milioni di euro e su cui c'è il forte pressing di alcune squadre di Premier League, in particolare l'Arsenal.

GIMENEZ IN POLE - Qualche giorno fa, il Milan ha invece incontrato i dirigenti dello Stoccarda, in cui milita Serhou Guirassy: l'attaccante guineano, autore di 30 gol in 30 partite in questa annata 2023-24, ha una clausola rescissoria abbordabile da 17,5 milioni di euro, ma il suo profilo non convince del tutto (si tema abbia vissuto una stagione fuori dagli standard). E così ora in pole sembra esserci Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord che quest'anno ha segnato 26 gol in 41 partite. La sua valutazione si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro.