Tuttosport - Milan, si pensa già anche al derby: Pioli tentato dalla coppia Ibra-Mandzukic

Il Milan è assolutamente concentrato sul match di domani contro la Stella Rossa valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League, ma ovviamente il pensiero di Stefano Pioli va anche al derby di domenica. E non è escluso che contro l'Inter, il tecnico milanista provi qualcosa di nuovo, come per esempio cambiare modulo e affidarsi in attacco alla coppia composta da Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic.

FISICITA' - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che nella testa dell'allenatore rossonero frulla questa idea perchè non vuole lasciare troppo solo in avanti lo svedese contro i tre totem della difesa interista (Skriniar, De Vrij e Bastoni). Dietro a questa ipotesi c'è anche il fatto che alcuni giocatori, come per esempio Calhanoglu, non sono ancora al top della condizione dopo il Covid o dopo qualche infortunio. Contro la fisicità della retroguardia dell'Inter, Pioli sta pensando quindi di rispondere con le stesse armi e in questo senso nessuno può battagliare meglio di Ibra e Mandzukic.

CAMBIO MODULO - Ovviamente servirà un cambio di modulo che sappia sorreggere un attacco così pesante: per questo motivo, il tecnico rossonero sta pensando di mettere da parte per una sera il 4-2-3-1 che finora ha dato grandi frutti e rispolverare il 4-4-2. Nulla è ancora deciso, mancano ancora diversi giorni al derby e Pioli, prima di cambiare così tanto, vuole pensarci bene e valutare i pro e i contro: certamente, con lo svedese e il croato davanti, la squadra avrebbe due importanti punti di riferimento, ma è anche vero che cambiare una formula vincente come quella usata finora nella partita più importante della stagione potrebbe essere una mossa azzardata.