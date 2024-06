Tuttosport - Milan, spunta anche Abraham per l'attacco: i pro e i contro dell'operazione. Ma Zirkzee resta il preferito

Vista la fase di stallo che sta vivendo la trattativa per Joshua Zirkzee (il nodo da sciogliere è sempre quelle delle commissioni chieste dal suo agente Kia Joorabchian), il Milan sta valutando anche altre piste per l'attacco, anche se l'olandese del Bologna resta il preferito. L'ultimo nome che è spuntato per il Diavolo è quello di Tammy Abraham della Roma.

DUBBI FISICI - Lo riferisce Tuttosport che spiega che l'attaccante inglese è stato proposto ai dirigenti di via Aldo Rossi dallo stesso club giallorosso che è al lavoro per chiudere alcune cessioni che possano poi finanziare il mercato in entrata. L'ex Chelsea, che a Milanello ritroverebbe il suo grande amico Tomori, ha saltato gran parte di questa stagione a causa del grave infortunio al ginocchio rimediato nell'ultima giornata del campionato 2022-2023 (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro). Ora Abraham è guarito, ma chiaramente ci sono dei dubbi sul suo status fisico visto il problema importante che ha avuto.

VANTAGGI ECONOMICI - I pro di questo possibile affare per il Milan sarebbero soprattutto economici: in primis il costo del cartellino è inferiore rispetto agli altri attaccanti che sta valutando il Diavolo (25 milioni di euro più bonus) e poi l'inglese, che ha un ingaggio da 4.5 milioni netti, potrebbe continuare ad usufruire del decreto crescita, che permetterebbe al club milanista di pagare al lordo poco meno di 6 milioni. Detto ciò, Abraham è stato proposto, ma non è in cima alla lista dei pensieri del Milan che continua ad avere come primo grande obiettivo Joshua Zirkzee.