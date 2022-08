Tuttosport - Milan, spunta un nuovo nome per il centrocampo: è Santamaria del Rennes

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan continua a lavorare per completare il suo mercato estivo con un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda quest'ultimo ruolo, i nomi che vengono accostati sono sempre diversi e a questa lista se n'è aggiunto uno nuovo nelle ultime ore: è quello di Baptiste Santamaria, mediano classe 1995 che ha un contratto con il Rennes fino al 2025.

NUOVO NOME - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che si tratta di un giocatore di grande sostanza in mezzo al campo. Negli ultimi anni, il Milan ha già pescato più volte dal campionato francese e i risultati sono stati sempre molto positivi. Santamaria è comunque al momento un'alternativa a Raphael Onydieka, che è sempre il nome più caldo per il centrocampo rossonero. Questa sera il Midttlyand sarà impegnato sera nel turno a eliminazione diretta di Champions League contro il Benfica e vedremo se il nigeriano sarà o meno in campo.

ALTRI NOMI - Per la mediana milanista, restano poi sempre in piedi anche le piste che portano a Jean Onana del Bordeaux e a Ibrahima Sissoko del Salisburgo. Non è infine ancora tramontata del tutto l'idea Davide Frattesi del Sassuolo, ma in questo caso servirebbe una formula particolare e inoltre il club neroverde dovrebbe abbassare le sue pretese per il cartellino.