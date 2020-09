Tuttosport - Milan, stallo sul fronte Bakayoko: per il centrocampo spunta Sangaré del Tolosa

Federico Chiesa non è una priorità. Piace, certamente stuzzica, ma non è una priorità. In questa precisa fase del mercato, infatti, i dirigenti rossoneri sono concentrati su altri profili e altri reparti. La difesa, ovviamente, visto l’infortunio di Mateo Musacchio e i dubbi sul rendimento del brasiliano Leo Duarte, che non ha mai convinto del tutto. E poi c’è il centrocampo.

BAKAYOKO NON DECOLLA - Già, perché il Milan non vuole fermarsi all’acquisto di Sandro Tonali. L’obiettivo è avere in rosa quattro mediani di qualità, così da poter garantire a Pioli una adeguata rotazione. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Bakayoko, ma l’affare con il Chelsea non si sblocca. Questo perché c’è ancora parecchia di stanza tra le parti sulla quota da fissare per il riscatto del centrocampista.

NUOVA PISTA - Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi non hanno fretta, ma chiaramente non aspetteranno in eterno. Non a caso stanno già cominciando a guardarsi intorno alla ricerca di una valida alternativa a Bakayoko. Detto di Florentino Luis e Soumaré, c’è un altro profilo che piace al Milan. Si tratta, come riporta Tuttosport, di Ibrahim Sangaré, 22enne corazziere (è alto 191 cm) del Tolosa. Il nazionale ivoriano ha una valutazione di 10 milioni.