Tuttosport - Milan, tempi lunghi per Bakayoko. E c'è il problema rinnovo come per Giroud...

Tra il Milan e Tiemoué Bakayoko c'è di mezzo il Chelsea, che potrebbe ripetere quello che ha già fatto con Olivier Giroud, altro obiettivo di mercato dei rossoneri, vale a dire sfruttare l'opzione unilaterale in suo favore per prolungare di un anno il contratto del centrocampista francese che attualmente scade nel 2022. Il giocatore, che invece vorrebbe fortemente tornare a Milanello, per ora non ci sente e non vuole assolutamente prolungare con i Blues.

RISCHIO RINNOVO - A riferirlo è stamattina Tuttosport che spiega che se il Chelsea dovesse riuscire a far rinnovare Bakayoko cambierebbero notevolmente le cifre della sua possibile cessione: un giocatore in scadenza nel 2022 ha infatti un prezzo piuttosto abbordabile, mentre con un anno in più è chiaro che sarebbe più alto. Va però anche detto che, con un contratto fino al 2023, sarebbe possibile a quel punto anche provare a chiudere l'affare in prestito.

TEMPI LUNGHI - La sensazione è che i tempi di questa trattativa saranno piuttosto lunghi, quindi bisognerà capire fino a quando il Milan avrà intenzione di aspettare. Anche perchè il Diavolo ha bisogno di nuovi centrocampisti fin da subito visto che Kessie si riaggregherà al gruppo solo dopo le Olimpiadi, mentre Bennacer sta ancora recuperando dopo l'operazione al piede di qualche settimana fa. Insomma, è vero che il mercato è iniziato ieri, ma in via Aldo Rossi hanno già fretta di chiudere dei rinforzi per il centrocampo di Pioli.