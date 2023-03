Tuttosport - Milan, tocca a Krunic contro il Tottenham: agirà da trequartista box-to-box al posto di Diaz

Nella conferenza stampa prima della Fiorentina, Stefano Pioli aveva annunciato che Brahim Diaz non ci sarebbe stato a causa di una lieve distorsione al ginocchio e che avrebbe fatto di tutto per recuperare per il Tottenham. Ieri lo spagnolo non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato a Milanello. Per sapere se salirà anche lui sull'aereo che oggi pomeriggio porterà il Milan a Londra sarà decisiva la rifinitura di questa mattina.

TOCCA A RADE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge però che, anche se dovesse recuperare, Diaz è destinato a partire dalla panchina. Questo perchè Pioli ha già scelto di schierare sulla trequarti dal primo minuto Rade Krunic, assente anche lui a Firenze per squalifica. Il bosniaco dovrebbe quindi tornare a ricoprire il ruolo di trequartista box-to-box: i suoi inserimenti saranno fondamentali in fase offensiva, ma dovrà dare una grande mano anche in fase difensiva.

EQUILIBRIO E INSERIMENTI - Per Krunic non è assolutamente una novità giocare in quella posizione visto che lo ha fatto spesso anche nella scorsa stagione. Il bosniaco avrà il compito di dare equilibrio al Milan e non lasciare mai soli in mezzo al campo Sandro Tonali e Ismael Bennacer. L'ex Empoli è però bravo anche negli inserimenti in area senza palla, come ha già dimostrato in questa Champions League andando in gol contro il Salisburgo a San Siro su assist di Giroud.