Tuttosport - Milan-Torino, che intrigo: da Bremer a Pobega, Krunic e Belotti, tanti giocatori in ballo

Se non è un intrigo poco ci manca. Torino e Milan si stanno studiando a vicenda in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio potrebbero non esserci novità, ma in estate non sono da escludere colpi (bassi?) a sorpresa. Come riporta Tuttosport, sono quattro i giocatori “in ballo”, due per squadra.

Idea di scambio

Partiamo dallo scenario più intrigante. Il Toro vuole trattenere Pobega, calciatore che il Milan valuta... 40 milioni di euro. Richiesta esagerata? Forse! Secondo il quotidiano torinese, la cifra monstre fissata dal club rossonero sarebbe figlia di una doppia trattativa che potrebbe decollare più avanti. A Maldini e Massara, infatti, piace tantissimo Bremer, la cui valutazione - guarda un po’! - è di circa 35 milioni. Stando sempre a quanto riferito da Tuttosport, il Milan vorrebbe costringere i granata a uno scambio proprio con Pobega.

Il Gallo a costo zero

Passiamo agli altri due profili che interessano alle due società. Da sempre al Torino piace Rade Krunic, mentre il Milan spera sempre di ingaggiare Belotti e parametro zero. Il Gallo ha ricevuto un paio di proposte davvero interessanti da Premier League (Newcastle) e MLS (Toronto), ma quella rossonera resta un’opzione particolarmente gradita. Belotti vuole giocare la Champions e, a meno di un clamoroso disastro nella seconda parte di campionato, la squadra di Pioli parteciperà alla competizione europea nella prossima stagione.