Tuttosport - Milan, Torreira in pole: Elliott disposto a fare un sacrificio per l’uruguaiano

Sfumato Sensi, il Milan deve individuare un altro playmaker che possa fare al caso di Giampaolo. In realtà, più che il centrocampista del Sassuolo (ormai a un passo dall’Inter), il nome in cima alla lista del nuovo tecnico è sempre stato quello di Torreira, giocatore di proprietà dell’Arsenal.

PALLINO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, Elliott sarebbe disposto a fare un sacrificio per il giovane uruguaiano, pallino di mister Marco Giampaolo. L’Arsenal chiede fra i 35 e i 40 milioni per il cartellino dell’ex Samp, il quale avrebbe già dato il suo ok a un ritorno in Italia, soprattutto se ciò dovesse concretizzarsi alla corte del suo maestro. Attenzione, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte.

FONDAMENTALE - Il ruolo di regista, nel credo di Giampaolo, è fondamentale: l’allenatore ha bisogno di un calciatore con determinate caratteristiche per poter sviluppare il suo gioco. Lorenzo Pellegrini, ad esempio, altro profilo che stuzzica e non poco l’interesse dei rossoneri (ha una clausola da 30 milioni pagabile in due anni), è più una mezzala.