Tuttosport - Milan, turnover pesante contro lo Sparta Praga: spazio a Duarte, Conti e Colombo

Il Milan sarà impegnato domani sera sul campo dello Sparta Praga con la qualificazione ai sedicesimi già in tasca e per questo Stefano Pioli sta pensando ad un pesante turnover. E' vero che i rossoneri si giocheranno il primo posto nel girone, ma il tecnico milanista vuole comunque dare un po' di riposo a quei giocatori che sono stati impiegati di più finora.

ESORDIO DA TITOLARI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la gara di domani sera a Praga sarà una chance molto importante per quei rossoneri che hanno giocato poco fino a questo momento. Tra questi, per esempio, ci sono Andrea Conti e Leo Duarte: per entrambi sarà il debutto stagionale da titolare dal primo minuto e per entrambi sarà una buona occasione per mettersi in mostra e convincere il club a non metterli sul mercato a gennaio. In difesa, spazio poi ancora una volta a Diogo Dalot che è l'unico rossonero a non aver saltato finora nemmeno un minuto nella fase a gironi di Europa League.

TOCCA A COLOMBO - Mister Pioli non ha nessuna intenzione di rischiare Rebic e per questo domani sera da centravanti agirà Lorenzo Colombo. Alle sue spalle il tridente dovrebbe essere quello composto da Castillejo a destro, Diaz in mezzo e Hauge a sinistra. Tutti e tre partono dietro nelle gerarchie di Pioli e quindi la partita di stasera servirà a tutti loro per convincere il tecnico a puntare di più su di loro.