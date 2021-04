Tuttosport - Milan, tutti uniti per la Champions: mettere da parte le incomprensioni per centrare l'obiettivo comune

La sconfitta contro il Sassuolo ha complicato un po' le cose, ma nonostante tutto il Milan è in piena corsa per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Anzi, in questo momento è avvantaggiata rispetto alle altre squadre perchè ha qualche punto in più in classifica. Ma la vicenda della Super League rischia di aver lasciato degli strascichi nel club di via Aldo Rossi, soprattutto dopo le parole di Paolo Maldini che ha dichiarato nei giorni scorsi di non sapere nulla di questo progetto.

TENSIONE INTERNA - Come riferisce stamattina Tuttosport, siamo nel momento decisivo del campionato e quindi una nuova fase di tensione interna sarebbe davvero un problema a questo punto della stagione. Le parole di Maldini non sono passate inosservate e hanno rimesso in dubbio il suo rapporto con l'ad Ivan Gazidis, proprio com'era successo un anno fa quando si parlava del possibile arrivo in rossonero di Ralf Rangnick.

RESTARE UNITI - Ma questo non è il momento delle incomprensioni e delle discussioni, se ci sono dei problemi meglio parlarne più avanti, ora bisogna restare tutti uniti perchè l'obiettivo comune di arrivare tra le prime quattro deve essere centrato a tutti i costi. Questa è l'unica cosa che conta, poi conquistata la qualificazione alla prossima Champions e finita la stagione arriverà il momento della resa dei conti tra i dirigenti. Ma per quella c'è ancora tempo...