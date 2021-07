Tuttosport - Milan, un altro trequartista dopo Diaz: tre i nomi caldi. E spunta l'opzione Vlasic

Un colpo per la trequarti è già in cantiere. O meglio, in dirittura d’arrivo. Si tratta di Brahim Diaz, il quale tornerà a breve a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan, come sottolinea Tuttosport, non si fermerà allo spagnolo ma andrà alla ricerca di un altro trequartista, un “10” di qualità che possa alzare ulteriormente il livello della squadra.

LA LISTA - I nomi "caldi" sono almeno tre: Marcel Sabitzer del Lipsia, Isco del Real Madrid e Hakim Ziyech del Chelsea. Profili di assoluto spessore, difficili da trattare per motivazioni (e costi) differenti. Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli un giocatore importante, per questo stanno sondando il mercato internazionale valutando nomi di primissimo piano. Serviranno tempo e pazienza, anche un po’ di ingegno, ma qualcuno arriverà.

IDEA VLASIC - Quella casella verrà colmata, con questo o quell’altro elemento, tanto è vero che è stato contattato anche Nikola Vlasic, trequartista croato di proprietà del Cska Mosca. La valutazione è piuttosto alta (30 milioni), ma i rossoneri sperano di strappare il prestito con riscatto. Un’altra opzione di tutto rispetto da tenere in considerazione.