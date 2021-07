Tuttosport - Milan, un extra budget per avvicinarsi ai desideri di Kessie: domani il summit con l'agente

Dalle parole ai fatti. Le ultime dichiarazioni di Kessie hanno rassicurato l’intero ambiente (tifosi compresi), ora, però, bisogna formalizzare il tutto. L’ivoriano ha ribadito il suo amore per il Milan e l’intenzione di restare in rossonero, ma è uno dei giocatori più forti della rosa e, come tale, vuole essere trattato. I vertici di via Aldo Rossi, dunque, dovranno in qualche modo venire incontro alle richieste del "Presidente".

EXTRA BUDGET - Come riporta Tuttosport, il summit tra Maldini, Massara e l’agente di Kessie, il manager George Atangana, è programmato per domani, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Le parti dovranno avvicinarsi ulteriormente, con dei passi reciproci dettati dalla volontà di Franck di rimanere. Servirà, dunque, un extra budget, un’offerta importante che superi il "tetto" dei 4 milioni che, di base, vale come regola per la stragrande maggioranza dei calciatori. Ma Kessie, come Ibrahimovic, rappresenta un’eccezione.

RICONOSCIMENTO - Il Milan è quindi pronto a soddisfare le richieste del forte centrocampista e prepara una proposta top da presentare al suo procuratore. Sarà il giusto riconoscimento per un giocatore che, da quando è arrivato in rossonero, ha avuto una parabola crescente e costante.