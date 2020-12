Tuttosport - Milan, un giovane vice-Ibra: occhi sul 18enne Antiste. La scelta italiana resta Scamacca

Un centravanti giovane e di qualità, che sappia "stare al suo posto" e crescere al fianco di Ibrahimovic. Il Milan, a gennaio, andrà alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo, un profilo con determinati parametri tecnici, anagrafici ed economici. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra gli attaccanti che stuzzicano l’interesse dei vertici rossoneri c’è anche Janis Antiste, 18enne talento del Tolosa.

POTENZIALE CAMPIONE - Mancino classe 2002, fisico importante, dotato di buona tecnica e velocità, il giovanissimo francese è abile in zona-gol ma è anche bravo a far salire la squadra giocando spalle alla porta. Deve indubbiamente crescere (anche dal punto di vista muscolare), ma le relazioni sono tutte positive. Insomma, un potenziale campioncino che il capo scout Moncada ha segnalato fra i più interessanti del panorama europeo

ALTRI NOMI - Chissà che la scelta del Milan non ricada proprio su Antiste. Ma i nomi sul taccuino di Maldini e Massara sono tanti. Negli ultimi giorni si è riaccesa la pista Jovic, ma pare che il giocatore non convinca del tutto i dirigenti di via Aldo Rossi. Resta alto, invece, l’interesse per Scamacca: il costo del cartellino, però (oltre 20 milioni), è un ostacolo, così come il prestito al Genoa. Sempre in Italia, infine, occhio anche a Nzola dello Spezia.