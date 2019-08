Tuttosport - Nasce il Milan Susocentrico: Giampaolo era disposto anche a cambiare modulo

Giampaolo ci ha messo un attimo a risolvere il "problema" del trequartista. Paquetà? Macché... Il tecnico ha puntato fin dall’inizio sul talento di un calciatore che molti - tifosi e addetti ai lavori - avrebbero ceduto volentieri, dopo le prestazioni offerte nella passata stagione. Come riporta Tuttosport, sarà un Milan "Susocentrico".

PLUSVALENZA - Che Giampaolo avesse una passione particolare per lo spagnolo - osserva il noto quotidiano sportivo - lo si era già capito nelle settimane precedenti. Tanto da obbligare la società rossonera a toglierlo dal mercato, provocando un danno non banale. I vertici di via Aldo Rossi, infatti, avrebbero sicuramente trovato quegli acquirenti che invece latitano per André Silva e per Franck Kessié. La cessione dell’ex Genoa avrebbe fruttato una corposa plusvalenza.

MERCATO - Ma Giampaolo non ha mai avuto dubbi: "I giocatori forti possono giocare ovunque. Avrei cambiato il sistema di gioco in funzione di Suso, ma non si è mai rifiutato di giocare lì". Insomma, il tecnico era disposto a mettere in discussione il suo modulo preferito pur di assecondare lo spagnolo, a testimonianza di una stima non da poco. Attenzione però: lo spagnolo è al centro del progetto, ma "il mercato non è chiuso e può succedere di tutto", ha precisato l’allenatore.