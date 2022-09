Tuttosport - Nuovo stadio di Milano: Milan e Inter aspettano fino a Natale, poi guarderanno altrove

MilanNews.it

Milan e Inter hanno fretta e vogliono una risposta per quanto riguarda il nuovo stadio di Milano entro Natale, scrive Tuttosport. Mercoledì si svolgerà il primo dibattito pubblico, seguito da Pillon, dei dieci incontri previsti tra cittadini e le associazioni. I due club meneghini vogliono capire entro i prossimi tre mesi se ci sono le condizioni per costruire la Cattedrale al fianco di San Siro, che verrà demolito dopo le Olimpiadi invernali del 2026, oppure se sarà necessario individuare un'altra area.



I costi

Milan e Inter sono convinti di aver fatto tutto il possibile, seguendo le indicazioni di Palazzo Marino. Inizialmente sembrava che le spese per il nuovo stadio potessero diminuire da 1,2 miliardi a 900 milioni ma, in seguito all'inflazione globale, sono tornati a 1,2 miliardi. Serviranno dieci anni per ammortizzare queste spese, visto che la stima dei nuovi introiti è pari a 120 milioni l'anno, da aggiungere a quelli da biglietteria.

Da soli o con l'Inter?

Pillon, alla fine del dibattito pubblico, predisporrà una relazione ai due club, che potrebbero virare verso un'altra area qualora qualcosa dovesse andare storto, tra cui l'ex Falck di Sesto San Giovanni. Come riferisce Tuttosport, sembrava che Cardinale volesse spingere con decisione per uno stadio rossonero, ma per ragioni di sostenibilità si va avanti con l'Inter.