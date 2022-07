Tuttosport - Obiettivo accoppiata Ziyech-De Ketelaere. Il punto sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Milan cerca rinforzi e, come suggerito da Stefano Pioli nella prima conferenza stampa della stagione lo scorso lunedì, vuole elevare la qualità della propria squadra. In particolare la dirigenza rossonera sta studiando il colpo per la trequarti, specialmente dopo che Botman è sfumato perchè si voleva investire per un colpo offensivo. I nomi, ormai, sono noti: De Ketelaere e Ziyech su tutti, Asensio sullo sfondo.

Doppietta

Come riporta oggi Tuttosport, non è da escludere un doppio colpo sulla linea di trequarti da parte del Milan, se si presentasse l'occasione. I nomi in quetione sono quelli di Charles De Ketelaere, che verrebbe a ricoprire il ruolo di trequartista puro, e Hakim Ziyech, polivalente ma portato a giocare sulla destra. Per il belga c'è la forte concorrenza del Leeds ma i rossoneri possono fare affidamento sulla volontà del giocatore di giocare la Champions. La dirigenza del Milan alzerà presto l'offerta di 20 milioni fino almeno a pareggiare la parte fissa di 30 milioni di euro offerta dai britannici. Per convincere il Bruges si potrebbero inserire bonus o anche contropartite tecniche: in questo senso sono caldi i nomi di due primavera rossoneri come il portiere Andrea Jungdal e l'attaccante Emil Roback. Pe Ziyech invece si sta lavorando con il Chelsea per la formula: sul prestito ci siamo, ma i blues vogliono l'obbligo a 25 milioni di euro. In più da capire anche come suddividere il pagamento dell'ingaggio, con il marocchino che percepisce 6 milioni annui.

Gli altri

Come sfondo a questo scenario, rimane viva una possibilità per Marco Asensio, la cui situazione viene monitorata. Il calciatore del Real Madrid va in scadenza nel 2023 e il club non ha messo sul tavolo proposte di rinnovo ma chiede ugualmente 25 milioni. Anche per lo spagnolo il problema maggiore, in ottica Milan, riguarda la richiesta di ingaggio molto elevata che tocca i 7 milioni di euro. Si riaccende anche qualche speranza per Renato Sanches, anche lui impiegabile come trequartista, dal momento che pare che ancora non ci sia un'offerta del Psg e che, anzi, sia stata un bluff delle parti per chiedere qualcosa in più a Maldini e Massara. Intanto Messias ha rinnovato e dovrebbe arrivare l'ufficialità a breve.