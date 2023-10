Tuttosport - Operazione punta: Taremi idea per gennaio. Tre nomi sulla lista per l'estate

Se bisogna muovere un appunto al mercato estivo del Milan, non sarebbe difficile per nessuno puntare il dito sul mancato arrivo di un centravanti. Le scelte della società, oltre che alcuni fattori non controllabili, hanno fatto arrivare Luka Jovic a poche ore dal gong. Il serbo, dopo due mesi, non si è ancora sciolto e Giroud rimane senza alternative là davanti. La società continua a lavorare sullo sfondo.

Colpo a gennaio?

Uno dei nomi che la dirigenza rossonera ha inseguito maggiormente nel corso dei mesi estivi, è stato quello di Mehdi Taremi. Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, il nome dell'attaccante iraniano potrebbe tornare in voga in futuro: anche per gennaio. Con il centravanti del Porto era saltato tutto per via di alcune commissioni che gli agenti aveva richiesto all'ultimo secondo ma, a oggi, Taremi non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà al termine di questa stagione sportiva. Dunque si aprono tutti i possibili scenari. Tra questi anche la possibilità di riprovarci anche nella sessione invernale. Se la situazione del parco attaccanti in casa rossonera dovesse rimanere questa anche nei prossimi due mesi, con Jovic non adatto per fare il vice-Giroud, ecco che il Milan potrebbe muoversi sul mercato con Taremi che sarebbe uno dei pochi nomi fattibili, vista la situazione contrattuale. Tra il Milan e l'iraniano ci sono comunque degli ostacoli: il probabile passaggio del turno in Champions League del Porto che, difficilmente, si libererà di uno dei suoi attaccanti; la concorrenza dell'Inter.

Nomi estivi

In aggiunta al nome di Taremi, che comunque rimane un'opzione anche per la prossima estate se non dovesse rinnovare il suo contratto con il Porto, la dirigenza rossonera sta già stilando una lista di possibili candidati. Per ora sono quattro i nomi più forti e appetibili di altri. Quello più in voga è senza dubbio Jonathan David, attaccante canadese del Lille classe 2000. Anche per lui ci potrebbe essere un approccio a gennaio ma il club francese non farà sconti e sembra essere pronto a chiedere non meno di 50 milioni per il giocatore. Altri profili che fanno gola sono quello di Benjamin Sesko, attaccante sloveno del Lipsia che già fu adocchiato dal Milan in passsato; Joshua Zirkzee del Bologna, che i rossoneri potranno studiare più da vicino nel corso della stagione; Santiago Gimenez del Feyenoord, reduce da una doppietta in Champions League contro la Lazio. Per la prossima estate è ancora presto per parlare ma la dirigenza rossonera sta gettando le basi e sembra intenzionata a rendere quello della punta, il colpo principale del prossimo mercato.