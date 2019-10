Tuttosport - Panchina Milan, ok di Elliott ad un investimento importante: Spalletti torna in pole

Salvo sorprese, il destino di Marco Giampaolo è segnato: al tecnico milanista non è infatti bastato il successo di sabato in casa del Genoa e il suo esonero è sempre più probabile. La sua avventura in rossonero volge quindi al termine, tanto che in via Aldo Rossi è iniziato il casting per trovare il suo sostituto.

OK DI ELLIOTT - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che in realtà è già da qualche settimana che il Milan si sta guardando attorno perchè insoddisfatto dall'inizio di campionato della formazione milanista. Elliott avrebbe dato il suo ok a spendere per avere un tecnico "top" e per questo in pole position sarebbe tornato Luciano Spalletti, il quale è però ancora sotto contratto con l'Inter. L'ex nerazzurro piace soprattutto perchè nella sua carriera è sempre riuscito ad ottenere il massimo dai giocatori a disposizione.

ALTERNATIVE - Dietro Spalletti, resiste la candidatura di Rudi Garcia, che ha Massara come sponsor importante, ma che allo stesso tempo starebbe attendendo possibilità novità da Londra, sponda Tottenham. Dalla Sampdoria, trapela invece la voce che Pioli stia aspettando ad accettare la proposta dei blucerchiati perché ha avuto un approccio dal Milan, ma ora il club di via Aldo Rossi sembra aver fatto altre scelte.