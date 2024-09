Tuttosport - Pavlovic, che impatto! E' l'unica certezza della difesa del Milan

vedi letture

Arrivato poche settimane fa a Milanello, Strahinja Pavlovic ha impiegato pochissimo tempo per conquistare un posto da titolare nel Milan di Paulo Fonseca. L'impatto del serbo, che attualmente è in nazionale ed è stato il migliore in campo nel match di due giorni fa tra Serbia e Spagna, è stato importante ed è certamente una delle poche note lieti dell'inizio di stagione del Diavolo.

CHE GRINTA! - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che tutti hanno conosciuto la sua grinta e hanno potuto ammirare la sua grande capacità di mettere delle pezze riparatrici agli errori dei compagni. A queste qualità difensive si aggiunge poi anche la sua abilità nel gioco aereo nell'area avversaria, come testimonia il bel gol di testa su corner contro la Lazio. Da Milanello lo descrivono come un grande lavoratore, molto serio e predisposto all’apprendimento.

UNA GARANZIA IN DIFESA - In un momento difficile come quello che sta attraversando il Milan, è chiaro che Fonseca ha bisogno di alcune certezze da cui ripartire dopo la sosta per le nazionali e una di queste è proprio Pavlovic che sta dimostrando di essere una garanzia nella difesa milanista. La sensazione è che alla ripresa il tecnico rossonero darà sicuramente una maglia da titolare al serbo, poi per l'altro posto al centro della retroguardia rossonera se lo giocheranno Tomori, Gabbia e Thiaw. E' innegabile che il Milan aveva proprio bisogno di un giocatore così in difesa.