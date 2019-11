Tuttosport - Piatek, un gol in nazionale per allontanare le voci di mercato e riprendersi il Milan

Negli ultimi giorni, si è iniziato a vociferare di un possibile ritorno al Genoa di Krzysztof Piatek: dietro questi rumors ci sono sia il grave infortunio di dell'attaccante genoano Kouamè, sia l'ipotesi di un ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Nel frattempo, però, è arrivata la rete in nazionale del centravanti polacco, il quale ha un solo grande obiettivo in questo momento, cioè uscire dal momento difficile e riconquistare i rossoneri.

RITORNO AL GENOA? - Come riporta Tuttosport, la speranza di Kris è che questo gol sia il primo di una lunga serie, anche se intanto le voci sul Genoa non si placano: si tratta però di una pista poco percorribile soprattutto per motivi economici, visto che meno di un anno fa il Milan ha speso ben 35 milioni di euro per acquistarlo proprio dal Grifone. Nel calcio e nel mercato, si sa, nulla è impossibile, quindi non si può escludere nulla, ma le possibilità che questo affare vada in porto sono davvero pochissime.

IN CRISI - Piatek si è purtroppo infilato in un tunnel dal quale sta faticando ad uscire: fino a questo momento, il polacco ha segnato solo tre reti in campionato, di cui due su rigore. Il momento suo e del Milan è molto complicato e per tornare a sorridere devono darsi una mano a vicenda: la formazione milanista, per risollevarsi, ha infatti disperatamente bisogno dei gol di Kris, il quale, a sua volta, ha bisogno di un aiuto della squadra rossonera per tornare il vero Pistolero.