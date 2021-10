Tuttosport - Pioli fa 100, è l'allenatore giusto per il Milan: il club prepara il rinnovo del contratto

Lo avevano chiamato "normal one", il "normalizzatore". Ma in tutto quello che ha fatto al Milan di "normale" c’è davvero poco. Al contrario: è qualcosa di eccezionale e unico, diciamo... "special". Stefano Pioli ha avuto il grande merito di ridare credibilità a questo club, valorizzando il lavoro svolto da Maldini e Massara (anche loro super). È l’uomo giusto per il Milan, ormai non ci sono dubbi.

Il primo traguardo

Dopo aver festeggiato il suo 56º compleanno, mister Pioli si prepara a tagliare il traguardo delle prime cento panchine rossonere (davanti a lui ci sono mostri sacri come Ancelotti, Capello, Rocco e Liedholm). Come sottolinea Tuttosport, sotto la sua gestione la squadra ha avuto un’evoluzione costante e continua, una crescita che l’ha portata a lottare per i primi posti in campionato. Ibra e compagni avrebbero voluto regalare al tecnico una vittoria contro il Porto, ma proveranno a rifarsi a Bologna.

Nessun dubbio sul rinnovo

Una cosa è certa: Pioli, nonostante il k.o. in Champions, è orgoglioso dei suoi ragazzi e si fida di loro. Così come il Milan si fida di lui. Nel corso delle prossime settimane, infatti, ci saranno nuovi contatti per discutere del prolungamento del contratto. Il club ha un’opzione unilaterale di rinnovo per un’altra stagione, ma le parti sono a lavoro per arrivare ad un biennale con opzione per il terzo anno.