Tuttosport - Pioli sceglie i muscoli: pronto Kessie sulla trequarti

La partita di stasera contro il Genoa è uno snodo fondamentale della stagione del Milan, soprattutto per il momento in cui arriva. Il Milan di Pioli arriva da due pareggi a reti bianche consecutivi che hanno lasciato l'amaro in bocca a squadra e tifosi. C'è necessità di invertire la rotta e il mister rossonero cerca di mischiare le carte sulla trequarti: pronto Franck Kessie.

Muscoli dietro a Giroud

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, è l'ivoriano il prescelto per il tanto discusso ruolo di trequartista dietro a Giroud. Brahim Diaz anche a Torino è apparso fuori forma e poco incisivo. Del resto anche domenica scorsa Kessie doveva essere il titolare, ma il fastidio muscolare di Bennacer ha complicato le cose all'ultimo secondo. Il Milan deve vincere a tutti i costi e ha bisogno di concretezza e fisicità in mezzo al campo, anche perché la gara si preannuncia ad altà intensità. Le maglie del Genoa saranno strettissime e serviranno i muscoli del numero 79 per sfondare il muro rossoblù. Fiducia per Kessie, dunque, nonostante i sonori fischi di San Siro dell'ultima volta contro il Bologna. Pioli ha commentato così: "Sta bene, è motivato, i tifosi sono con noi e saranno con noi fino alla fine".

Dilemma Diaz

Il mister rossonero, nella conferenza di ieri, ha avuto parole anche per Diaz che oggi si dovrebbe accomodare in panchina. "Sicuramente ha avuto un calo di condizione, normale in una stagione lunga - ha detto Pioli - Ha qualità e ci sarà utile". Magari proprio a partita in corso, soluzione che lo spagnolo ha saputo interpretare molto bene nel corso di questa stagione anche in partite importanti: vedi il derby di ritorno. Stasera però ci sarà Kessie e le motivazioni sono presto specificate: "Non dobbiamo lasciare troppo solo Giroud". L'ivoriano può essere la giusta spalla pronta a raccogliere le sponde del francese e inserirsi alle spalle dei difensori.