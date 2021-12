Tuttosport - Pobega-Bremer, primo contatto tra Vagnati e Massara: qualcosa si muove sull'asse Torino-Milan

Da una parte Bremer, difensore che piace tanto al Milan, dall’altra Pobega, centrocampista che il Torino vorrebbe tenersi stretto ma che i rossoneri, proprietari del cartellino, considerano importante per il futuro. In mezzo tutta una serie di voci, indiscrezioni e - a quanto pare - anche un abbozzo di trattativa.

Primo contatto

Come riporta Tuttosport, qualcosa si muove sull’asse Torino-Milan. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, la scorsa settimana c’è stato un contatto tra i due direttori sportivi Davide Vagnati e Frederic Massara: a u

scire allo scoperto è stato il Milan, che avrebbe chiesto informazioni, o meglio... il prezzo del brasiliano Gleison Bremer, uno dei prezzi pregiati della rosa del Toro.

Questione di... rinnovo

Difficilmente la società granata lo lascerà partire a gennaio, ma in estate lo scenario potrebbe cambiare, soprattutto se lo stesso Bremer non dovesse accettare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. In quel caso, il Torino sarebbe quasi costretto a venderlo e potrebbe chiedere al Milan la disponibilità a cedere Pobega, il quale si sta mettendo in bella mostra in questa stagione.