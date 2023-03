Tuttosport - Prima Tonali, ora Ibra: il Milan non sa gestire la pressione dello scudetto

Le parole di Sandro Tonali dopo il pareggio contro l'Atalanta erano passate un po' in sordina ad agosto, ma ora tornano d'attualità, soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic al termine di Udinese-Milan: "Credo che non ci sentiamo diversi, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato. È una cosa normale: dopo che si vince lo scudetto, si torna sulle ali dell’entusiasmo. Non c’era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39^ giornata" aveva dichiarato il giovane centrocampista rossonero.

IBRA COME TONALI - Sabato, alla Dacia Arena, ecco le parole dello svedese poco dopo la brutta sconfitta del Milan per 3-1 contro i friulani: "Quando giochi da campioni d’Italia sei un bersaglio e uno stimolo per tutti. Quest’anno giochiamo sotto pressione tutte le partite. Questa squadra non ha esperienza per giocare da Campioni d’Italia. Per questo arrivano questi up and down. Non siamo riusciti a tenere il livello alto per tutte le partite, non siamo riusciti a stare al massimo sempre". Dichiarazioni che di fatto confermano qualche mese dopo le stesse sensazioni di Tonali.

SALTO DI QUALITÀ - Come spiega stamattina Tuttosport, il Milan deve ancora fare una salto di qualità importante, soprattutto a livello mentale: la maturazione da squadra che vince senza il favore dei pronostici a squadra che deve vincere perché Campione d’Italia. Purtroppo quest'anno non sarà possibile ripetersi, ma resta da raggiungere un obiettivo altrettanto importante per il futuro del club, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League.