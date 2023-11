Tuttosport - Pulisic, Giroud e Leao, basta dieta dal gol! Il digiuno in Champions per il Milan è paradossale

vedi letture

Un numero: 536. Sono i minuti che il Milan ha giocato in Champions League senza trovare la via del gol. Una striscia negativa aperta dal 18 aprile scorso quando nel corso del primo tempo dei quarti di finale di ritorno contro il Napoli, Giroud appoggiò in rete dopo la cavalcata di Leao. Da quel momento, il nulla. Due semifinali con l'Inter a secco e tre partite in questa stagione in bianco. Il Milan, in Champions, ha abituato a ben altri numeri.

Paradossale

Come ricorda Tuttosport questa mattina, sono ben cinque partite che il Milan non va a segno in Champions League. E questa è una situazione paradossale, se si considera il peso storico dei rossoneri e il feeling del club con questa competizione. C'è da dire che il grande problema del gol è un punto su cui il Milan sta lavorando a 360 gradi: il morbo, infatti, al netto dei due gol di Napoli, sembra essersi attaccato ai piedi dei giocatori rossoneri anche in campionato. E c'è da dire che, specialmente nelle prime due gare con Newcastle e Dortmund, i ragazzi di Pioli le occasioni se le sono create. Nelle prime tre gare il Milan ha prodotto almeno 50 tiri ma solo 14 sono andati verso lo specchio. Dunque il gioco c'era stato ma è mancata precisione, cattiveria e concretezza. Che sono un po' i dolori del Diavolo in questo avvio di stagione.

Tridente ritrovato

Dopo che, contro l'Udinese, Pioli ha tentato un esperimento a due punte, fallito fragorosamente anche per sua stessa ammissione, il Milan riabbraccia il suo tridente. Nello specifico in campo, dal primo minuto, ci sarà anche Christian Pulisic che, in questi suoi primi mesi in rossonero, ha dimostrato di saper essere determinante. Il ritorno dell'americano accanto all'uomo delle grandi notti Olivier Giroud e al giocatore più forte del Milan che ancora deve fare la differenza quando più conta in Europa, Rafael Leao, dà a Pioli e al Milan qualche speranza di ritrovare il gol e dunque di alimentare le speranze di ottenere un risultato positivo questa sera. Che poi, l'unico risultato utile per il Milan è la vittoria: ridonerebbe morale e rimetterebbe il Milan in carreggiata verso gli ottavi di finale.