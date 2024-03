Tuttosport - Pulisic miglior acquisto estivo del Milan. A dirlo sono le sue prestazioni e i suoi numeri

Ci sono pochi dubbi su chi sia stato il miglior acquisto estivo del Milan: è Christian Pulisic, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea per 20 milioni di euro. A dirlo sono le sue prestazioni e soprattutto i suoi numeri: dieci gol segnati finora e sette assist. L'impatto dell'americano, che era reduce da alcune annate in Inghilterra piuttosto deludenti (una sola rete nella scorsa stagione con i Blues), è stato devastante e così ora il Diavolo non dipende più solo dalla fascia sinistra, ma sa essere pericoloso anche a destra.

CHE NUMERI! - L'edizione odierna di Tuttosport spiega stamattina che i dati parlano chiari: dalla stagione 2013-2014, infatti, nessun giocatore che ha preceduto Pulisic e che ha giocato con costanza nella sua posizione è stato così prolifico. L'americano è il primo ad andare in doppia cifra ed è a -1 gol dal suo record personale di reti segnate in una sola stagione (2018-2019, 11 con la maglia del Chelsea). C'è anche un altro dato che testimonia quando Pulisic sia diventato importante per il Milan: limitandoci al solo campionato, Christian è stato infatti coinvolto in ben 14 reti, divise in 8 gol e 6 assist.

OTTIMO INVESTIMENTO - L'ex Borussia Dortmund e Chelsea si sta quindi dimostrano un ottimo investimento da parte del club di via Aldo Rossi che lo ha preso per fare il titolare a destra al posto di Junior Messias e di Alexis Saelemaekers. Nei piani del Diavolo, va detto, c'era l'idea probabilmente di farlo ruotare maggiormente con Samuel Chukwueze, ma tra infortuni e difficoltà ad ambientarsi del nigeriano alla fine sta giocando praticamente sempre Pulisic.