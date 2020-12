Tuttosport - Raiola: "Ibra rinnova? Può essere. Su Gigio si informano in tanti. Per ora è del Milan, vedremo"

Ibrahimovic al Milan anche nella prossima stagione? Sì, assolutamente sì. Perché Zlatan sta bene, ha dimostrato di saper fare ancora la differenza e non ha intenzione di smettere. Maldini lo ha detto più volte: il club vuole prolungare il rapporto con il campione svedese, il quale valuterà la proposta per poi prendere una decisione. Senza fretta.

RINNOVO POSSIBILE - Di Ibrahimovic ha parlato Mino Raiola, storico agente di Zlatan. "Per lui parlano i fatti - ha dichiarato a Tuttosport - anche se è andato via dall’Inter proprio nella stagione in cui la squadra di Mourinho avrebbe poi centrato il Triplete. Ma il suo sogno era andare al Barça. Poi ci sono state le incomprensioni con Guardiola, ma questo nessuno l’avrebbe potuto preventivare. Tornassimo indietro lo rifaremmo, perché questa esperienza ha fatto parte del suo sviluppo e di quello che è oggi. Piuttosto quest’estate, quand’era libero, tutti hanno sbagliato a non prenderlo, compresa la Juve. Sarebbe stato l’uomo ideale per far coppia con Cristiano Ronaldo e andare insieme all’assalto della Champions League".

"È il giocatore più completo mai esistito nella storia del calcio, ha il talento di Messi e la forza di volontà di CR7. Se rinnova a gennaio con il Milan? Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Zlatan saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla. Se lo segui, è uno che ti porta a casa anche dalla guerra".

FUTURO GIGIO - Da Ibrahimovic a Donnarumma, altro assistito di Raiola. Anche in questo caso, da parte del club rossonero c’è l’assoluta volontà di rinnovare il contratto in scadenza a giugno: "Al momento è del Milan - ha affermato il noto agente - poi si vedrà. Se c’è il rischio di un divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato".