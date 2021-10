Tuttosport - Rebic sì o Rebic no contro il Bologna? Oggi la decisione di Pioli

Ante Rebic, uno dei rossoneri più in forma nelle ultime settimane, si è dovuto fermare sabato scorso durante la sfida contro il Bologna a causa di un problema alla caviglia. Gli esami a cui si è sottoposto in seguito hanno per fortuna escluso lesioni, ma l'infortunio ha costretto comunque il croato a saltare il match di Champions League in casa del Porto.

OGGI LA DECISIONE - Ora il numero 12 milanista è in dubbio però anche per il match di domani sera contro il Bologna: a riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che una decisione verrà presa da Stefano Pioli e dallo staff medico solo nella giornata di oggi. Ieri Rebic ha lavorato a parte, se oggi tornerà ad allenarsi in gruppo allora potrà essere convocato per la trasferta di domani, altrimenti il giocatore resterà a Milanello per proseguire il suo recupero in vista dell'impegno successivo contro il Torino (martedì sera a San Siro).

CAMBI DI FORMAZIONE - In attesa di capire se Ante ci sarà o meno, il tecnico rossonero sta valutando anche alcuni cambi nella formazione titolare rispetto alla gara di Oporto: in difesa, per esempio, Romagnoli è in ballottaggio con Tomori per giocare al fianco di Kjaer. In mezzo al campo, ci sarà il rientro di Kessie, che ha saltato la sfida di Champions League per squalifica, mentre in avanti l'unico certo di un posto dal primo minuto è Leao.