Tuttosport - Rinnovo Bennacer: al ritorno da Dubai i dirigenti del Milan incontreranno il suo agente per trovare un accordo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera, oltre a quello di Rafael Leao, a tenere banco c'è sempre anche il rinnovo di Ismael Bennacer, il cui attuale contratto scade nel 2024. Il centrocampista algerino ha recentemente cambiato agente e ora è rappresentato da Enzo Raiola, con cui ha passato qualche giorno insieme a Dubai.

SUMMIT DOPO DUBAI - Come riferisce questa mattina Tuttosport, al rientro dalla tournée negli Emirati Arabi, i dirigenti del Milan programmeranno un incontro con il nuovo procuratore di Bennacer per provare a trovare l'accordo per il rinnovo dell'ex Empoli. La richiesta economica dell'algerino non è mai scesa sotto i 4-4,5 milioni di euro a stagione, da capire se il club di via Aldo Rossi si spingerà fino a quella cifra oppure se mettere una cifra inferiore sul piatto e proverà a convincere Bennacer con qualche bonus.

NO DECRETO CRESCITA - A "complicare" il tutto c'è poi il fatto che con lui il Diavolo, in caso di intesa, non potrà godere dei benefici del decreto crescita: la residenza fiscale di Bennacer, al momento del passaggio dall’Empoli al Milan, era infatti già in Italia. La volontà dei rossoneri, però, è quella di trattenere assolutamente Ismael che nella prima parte di stagione è stato certamente uno dei più positivi. Non sarà facile, ma Maldini e Massara faranno di tutto per blindarlo.