Tuttosport - San Siro, che affluenza! Tra l'entusiasmo dei tifosi e il nuovo stadio

Da quando è tornata la possibilità di riempire gli impianti sportivi al 100%, la risposta dei tifosi del Milan è stata eccezionale. Nell'ultimo mese, nonostante i risultati non sempre soddisfacenti, il popolo rossonero non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla squadra di Pioli, riempiendo San Siro fino all'ultimo posto così come non accadeva da prima della pandemia.

Un sold-out dopo l'altro

Come riporta questa mattina Tuttosport, sia Milan che Inter hanno fatto registrare dei grandissimi numeri per quanto riguarda l'affluenza allo stadio nell'ultimo mese. In particolare, la San Siro rossonera si è riempita moltissimo fin dalla gara di Bologna - tra l'altro giocata di lunedì - quando allo stadio si sono presentati in più di 68.000. Alla gara contro i felsinei, i tifosi hanno fatto seguire anche quella con il Genoa e il Derby, partite che hanno fatto registrare un'affluenza rispettivamente di più 70.259 e 74.508 spettatori. Una risposta significativa che non solo testimonia una passione rinnovata dei tifosi rossoneri per una squadra in lotta per qualcosa di concreto dopo dieci anni di buio, ma che apre anche altri scenari legati alla realizzazione del nuovo impianto che sia Milan che Inter stanno cercando ormai da qualche tempo.

Bastano 63.000 posti?

La domanda che solleva Tuttosport oggi in edicola, alla luce dei numeri fatti registrare dai tifosi milanesi nelle ultime settimane, è la seguente: basta uno stadio di 63.000 persone per contenere l'entusiasmo dei sostenitori di Milan e Inter? Infatti, il progetto della "Cattedrale" proposto al Comune di Milan dai due club, prevede una capienza di poco superiore alle 60.000 unità che, come si può vedere dai numeri, è stata di gran lunga superata nelle ultime uscite delle due squadre. Il problema reale è senza dubbio economico: costerebbe infatti di più costruire uno stadio dalla capacità maggiore e, successivamente, mantenerlo. Certo è che l'entusiasmo dei tifosi va in qualche modo contenuto. Inoltre va considerato anche come si stanno muovendo i maggiori club europei: sia Barca che Real amplieranno i loro impianti, lo stesso hanno intenzione di fare Liverpool e United. Le riflessioni, certamente, non mancheranno.