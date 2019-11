Tuttosport - Sfiduciato ma titolare, il Milan non rinuncia a Piatek: col Parma ennesima occasione

L’ultima istantanea non è certo la migliore del suo personale album dei ricordi: sconsolato e a testa bassa, sommerso dai fischi mentre dà il cinque al compagno che sta prendendo il suo posto in campo. Contro il Napoli, Kris Piatek ha vissuto forse la serata peggiore da quando veste la maglia del Milan. Tuttavia, nonostante il momentaccio, le sue quotazioni sarebbero in rialzo. Come riporta Tuttosport, al momento è ancora lui il favorito - anche se sfiduciato - per entrare nell’undici iniziale che affronterà il Parma al Tardini.

SCARICATO - Una scelta difficile per Stefano Pioli, che approfitterà della classica rifinitura della vigilia per stabilire decidere. La verità è che al Milan davvero non sanno più cosa fare per riuscire a risollevare il polacco. Gli hanno dato fiducia, anche quando avrebbe meritato la panchina, gli hanno fatto calciare i rigori, hanno impostato la squadra in funzione delle sue caratteristiche. Niente, è stato inutile. Col Napoli ha toccato il fondo, tanto che anche i tifosi lo hanno scaricato. E Pioli - scrive Tuttosport - è sul punto di abbandonarlo.

GOL E MERCATO - Ibrahimovic o no, a gennaio servirà una nuova punta. Anche a costo di sacrificare lo stesso Piatek. Che resta comunque il titolare, nella speranza che si sblocchi per due motivi: regalare un po’ di ossigeno al Milan ed evitare che il suo cartellino si svaluti ulteriormente. Perché a inizio 2020, come detto, potrebbe essere proprio il pistolero a fare le valigie. Ecco perché Pioli continuerà a insistere sull’ex Genoa: domani col Parma l’ennesima occasione.