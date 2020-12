Tuttosport - Sorpresa Hauge: gol, giocate e maturità. Strappato al Lipsia, ha già conquistato tutti

All’improvviso... Jens Petter Hauge. È arrivato così, a sorpresa, dopo aver fatto impazzire Kjaer e soci nel preliminare di Europa League tra Milan e Bodo/Glimt. E ha già mostrato le sue qualità anche con la maglia rossonera sulle spalle. Perché il talento ce l’hai o non ce l’hai. E il giovane norvegese ce l’ha eccome.

PERSONALITÀ - Ventun'anni e non sentirne il peso: Hauge è passato dalla provincia a una delle metropoli del calcio (il Milan, appunto) senza batter ciglio, come se il "salto", almeno per lui, non fosse poi così complicato. Come riporta il quotidiano Tuttosport, chi l’ha conosciuto in queste settimane a Milano riferisce di un ragazzo molto più maturo per l’età che ha. Insomma, un professionista esemplcare ancor prima che un talento incredibile. Lo sa bene pure Pioli, piacevolmente sorpreso dalle qualità, umane e tecniche, del giocatore.

SCINTILLA - In questa stagione ha segnato un bel po’ di gol, ma la rete più importante l’ha realizzata contro il Milan, quando è scattata definitivamente la scintilla. Perché è vero che il club rossonero lo seguiva da tempo, ma nella decisione finale è stata determinante la performance offerta da Hauge a San Siro nel playoff di Europa League. Lo voleva mezza Europa (in primis il Lipsia), ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono stati bravi ad anticipare la concorrenza, piazzando un grande colpo low cost.