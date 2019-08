Tuttosport - Suggestione Mandzukic: una pista complicata da ultime ore di mercato

Ultimi giorni di mercato e ultime suggestioni. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto su Mario Mandzukic, giocatore in uscita dalla Juventus che potrebbe lasciare i bianconeri quasi gratis. Eppure questa soluzione appare meno semplice di quanto possa sembrare: da un lato l'età del giocatore (33 anni) e il lauto ingaggio percepito (5 milioni netti più bonus), dall'altro la volontà del croato che ha già rifiutato il Manchester United.

LA SITUAZIONE - Come sottolinea il quotidiano piemontese, bisogna quindi capire se il Milan sia di gradimento al centravanti bianconero. Da Casa Milan non arrivano grossi segnali di apertura, con il club rossonero ora concentrato sulle cessioni. Zvonimir Boban ha un rapporto di lunga data con Ivan Cvjetkovic, agente di Mario Mandzukic. Non è da escludere che nell'ultima settimana di mercato qualcosa possa muoversi: il croato potrebbe diventare una chance (molto difficile) da ultimi giorni se si verificassero le condizioni necessarie per la buona riuscita della trattativa.

MERCATO BLOCCATO - Nel frattempo il mercato resta bloccato. Fermi i discorsi su Correa, con il Milan stabile sulla proposta da 45 milioni (bonus compresi) contro i 55 chiesti dall'Atletico Madrid. Nessun segnale registrato da questo fronte: dipenderà tutto dai Colchoneros, se abbasseranno le richieste si potrà realizzare, altrimenti l'approdo dell'argentino in rossonero sarà complicato. Confermato invece l'incontro col Real Madrid per la prossima settimana, Mariano Diaz, proposto dalle Merengues, rientra nei parametri rossoneri. Da capire se il Diavolo lo riterrà o meno interessante.