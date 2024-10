Tuttosport - Verso il Napoli, Fonseca deve scegliere i sostituti di Theo e Reijnders. Cosa farà con Leao?

Dopo la decisione di rinviare Bologna-Milan a data da destinarsi, Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi che torneranno ad allenarsi domani a Milanello per iniziare a preparare la sfida di martedì contro il Napoli a San Siro. Per questa partita, il Diavolo dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders che dovevano scontare la loro squalifica contro gli emiliani, ma dopo lo spostamento della gara saranno costretti a saltare il successivo impegno di campionato contro i campani.

BALLOTTAGGIO - In vista di questa sfida, come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, Fonseca ha alcuni dubbi di formazioni, in particolare su chi sostituirà i due squalificati. Per prendere il posto del francese sulla corsia mancina, in ballottaggio ci sono Davide Calabria, che in carriera ha già ricoperto quel ruolo, e Filippo Terracciano con Emerson Royal che è invece praticamente certo del posto (anche lui potrebbe essere un'opzione per sostituire Theo visto che al Tottenham ha giocato in quella posizione).

CENTROCAMPO E LEAO - In mezzo al campo, invece, dove mancherà Reijnders, a giocarsi una maglia da titolare al fianco dell'ormai inamovibile Youssouf Fofana, ci sono Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. L'altro grande dubbio di formazione è in avanti e riguarda Rafael Leao: giocherà titolare oppure Fonseca gli preferirà Okafor come contro l'Udinese? Il tecnico milanista lo deciderà nei prossimi giorni, ma sa bene che un'altra panchina in una partita così importante potrebbe abbattere ancora di più il suo connazionale.