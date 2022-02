Tuttosport - Verso Milan-Lazio, Tomori scalpita: l'nglese punta a una maglia da titolare, oggi si decide 

E adesso - forse! - tocca a Tomori. Chissà, probabilmente “Fick” sperava di rientrare già nel derby, ma alla fine è andata bene, benissimo lo stesso. Anzi, ancora meglio del previsto, visto che il Milan ha vinto anche senza il suo totem difensivo, il quale ha avuto la possibilità di “riposare” per qualche altro giorno.

Oggi la decisione

Contro la Lazio, però, Tomori potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Come riporta Tuttosport, che fa il punto sulla formazione del Milan che potrebbe scendere in campo in Coppa Italia, mister Stefano Pioli deciderà oggi se schierare dall’inizio Tomori nella gara in programma domani sera a San Siro. Il giovane difensore sta bene, le sue condizioni sono in costante crescita, tanto è vero che - come detto - sarebbe stato pronto a subentrare nel derby qualora la partita lo avesse richiesto.

Sensazioni positive

Da Milanello arrivano ottime notizie: potrebbe essere proprio Tomori ad affiancare Romagnoli nel cuore della difesa rossonera, con Kalulu in panchina. Fikayo ha una gran voglia di tornare a giocare e di riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto più o meno un mesa fa proprio durante una partita di Coppa.